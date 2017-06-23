Обезумевший раввин призывает к гомосексуализму вопреки Торе

Один из британских раввинов заявил, что необходимо принять гомосексуализм вопреки запрета Торы на подобную связь.Об этом заявил Иосиф Двек - старший раввин религиозного суда бейт-дин сефардской иудейской общины.

В своем 90-минутном наставлении, зачитанном в синагоге лондонского предместья Хендон, раввин Двек указал, что несмотря на то, что гомосексуальные отношения объявляются грехом в священных текстах Торы, времена изменились, и новые реалии вынуждают верующих иудеев изменить свое негативное отношение к сообществу геев и лесбиянок.

«Великая революция, которая привнесла ценности феминизма и гомосексуальности в наши общественные отношения… знаменует фантастический прогресс человечества», - сказал раввин, подчеркивая «красоту и величие» новых социальных тенденций, несмотря на неприятие этих новых ценностей священными текстами Торы.

Раввин Двек также отметил, что этот процесс нарастающих изменений в обществе уже сделал мир «более свободным и дружеским для наших детей и внуков», поскольку он «поощряет и признает все формы взаимной любви, независимо от пола, и дает всем нам возможность открыто проявлять привязанность друг к другу, обнимать и целовать друг друга, всячески проявлять любовь, не боясь, что наши чувства кто-то воспримет как аномалию или проблему».