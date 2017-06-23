Турция отправила в Катар 4 тысячи тонн продовольствия

Турция не только не стала вводить в отношении Катара санкции, но и поддерживает Доху продовольствием. Вчера судно с четырьмя тысячами тонн продовольствия на борту вышло из порта Алиага турецкой провинции Измир и взяло курс на Катар.

Отмечается, что в числе продуктов также имеются овощи и фрукты..

Гендиректор логистической фирмы по доставке продовольствия в Катар Ипек Демирджи сообщил, что из-за эмбарго, введенного странами Арабского залива в отношении Дохи, сухопутные маршруты поставок продовольствия в Катар были блокированы.

Он также подчеркнул, что турецкое продовольствие и ранее доставлялось в Катара, но воздушным путем. Однако, этих объемов оказалось недостаточно.

«Авиаперевозки не смогли удовлетворить потребности Катара в продовольствии. В этой связи принято решение о поставках продовольствия морем», - сказал Демирджи.