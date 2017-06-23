Политика

ЕС решил продлить санкции против РФ

23 июня в 11:28 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В отношении России Запад вновь вводит ограничительные меры. Так, руководители 28 стран, входящих в Евросоюз, на саммите в Брюсселе договорились о том, что экономические санкции против РФ остаются в действии.

«Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет Минские договоренности», — написал в Twitter президент Евросовета Дональд Туск.

По итогам договоренностей, ограничительные меры продлеваются еще на полгода и вступят в силу с 1 августа. Они коснутся российских госбанков, предприятий оборонпрома, нефтяной и газовой промышленности.

Автор: Нуруль Иман
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