ЕС решил продлить санкции против РФ

В отношении России Запад вновь вводит ограничительные меры. Так, руководители 28 стран, входящих в Евросоюз, на саммите в Брюсселе договорились о том, что экономические санкции против РФ остаются в действии.



«Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет Минские договоренности», — написал в Twitter президент Евросовета Дональд Туск.

По итогам договоренностей, ограничительные меры продлеваются еще на полгода и вступят в силу с 1 августа. Они коснутся российских госбанков, предприятий оборонпрома, нефтяной и газовой промышленности.