Греция оскорбилась чтением Азана в Айя Софии

В одну из ночей Рамадана, которой предположительно могла быть ночь Предопределения (Ляйлятуль-Кадр) в Стамбуле мусульмане совершили намаз и читали дуа в соборе Айя София (Святой Софии). В ночных молитвах принимал участие глава управления по делам религии Мехмет Гёрмез и все действия из Айя Софии транслировались по телевидению в прямом эфире.

Однако проведением ночных мероприятий в АйяСофии оскорбилась Греция. В заявлении министерства иностранных дел Греции говорится: «Мы осуждаем чтение Корана и проведение молитв в присутствии главы директората по делам религии Турции в Айя София, которое транслировалась по государственному телевидению Турции. Собор Святой Софии является памятником, признанным ЮНЕСКО в качестве мирового культурного наследия. Попытка превращения его в мечеть, читая там Коран, совершая молитвы и другие действия, оскорбляет все международное сообщество, которое должно отреагировать на это. Мы призываем Турцию продемонстрировать поведение современной и демократической страны и защитить экуменический характер Святой Софии, уважать давнюю традицию этого памятника».

Напомним, в 1453 году Мухаммад Фатих завоевал Константинополь (Стамбул) и приказал сделать из собора Святой Софии (Айя София) мечеть. Однако, Мустафа Кемаль, руками которого образовалась светская власть в Турции, приказал в 1935 году сделать из мечети музей.