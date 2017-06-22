В Афганистане прогремел мощный взрыв

Сегодня на юге Афганистана прогремел мощный взрыв. Взорвался заминированный автомобиль рядом со входом в банк. Предположительно погибло около 30 человек, еще не менее 50 пострадали.

Среди пострадавших - местные жители, работники отделения банка New Kabul Bank, сотрудники сил безопасности. По словам Омара Звака, официального представителя губернатора провинции Гильменд, машина взорвалась рядом с людьми, которые стояли в очереди за зарплатой. Член совета провинции Гильменд Мохаммад Карим Атал сообщил, что на месте взрыва была слышна стрельба.

На данный момент известно, что никто не взял на себя ответственность за диверсию.