Глава ООН обеспокоен ситуацией в Ракке

Каждый день миллионы мирных жителей в Сирии подвергаются опасности, вызванной военной ситуацией в стране. Они становятся жертвами боевых действий, гибнут, получают увечья, покидают свои дома в силу чрезвычайных обстоятельств. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что в стране даже места, где гражданское население могло бы укрыться, такие, как школы и больницы, по-прежнему остаются наземными целями для военных.

Глава ООН подчеркнул опасность для жизни мирных жителей в осажденных территориях, в особенности, в городе Ракка.

Гуттериш также напомнил, что население Сирии уже несколько лет не получает гуманитарную и медицинскую помощь.