В честь Рамадана бесплатный Wi-Fi

ОАЭ в честь завершения Рамадана провайдеры сделают подарки местным жителям. Телекоммуникационный оператор Etisalat предложит всем жителям страны бесплатный доступ к высокоскоростному интернету в дни праздника Ид аль-Фитр.

С 22 июня по 1 июля подключиться к сети UAE WiFi by Etisalat можно будет в торговых комплексах, ресторанах и кафе, в парках, на пляжах и в аэропортах.

Компания проводит такую акцию, чтобы дать возможность мусульманам поздравить родных и друзей, обменяться мнениями, фотографиями и видеозаписями в социальных сетях.