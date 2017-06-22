В хадж разрешат ехать лицам старше 40 лет

В Таджикистане мусульмане моложе 40 лет не смогут отправиться в хадж. Соответствующее решении было принято Комитетом по делам религий Таджикистана. Свое распоряжение чиновники объяснили желанием помочь совершить хадж пожилым людям, так как власти Саудовской Аравии ужесточают правила и пересматривают квоты.

Это уже третье повышение возраста для паломников в Таджикистане. С 2010 года в хадж в Саудовскую Аравию запрещено было отправляться людям моложе 18 и старше 80 лет, а несколько лет назад возраст паломников был поднят до 35 лет.