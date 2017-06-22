Минарет в Мосуле: взорвали или разбомбили?

(На фото - "горбатый" минарет, уничтоженный в ходе боевых действий)

Каждый день боевых действий между Западной коалицией и "ИГ"* уносит сотни человеческих жизней, включая жизни мирных жителей. Однако вчерашний ознаменовался к тому же и культурной трагедией.

Так, в Мосуле был уничтожен знаменитый "горбатый" минарет мечети Ан-Нур, существовавший с XII века. По своей конструкции это был аналог Пизанской башни - сооружение давно клонилось к земле, но не падало. Теперь оно уничтожено...

Западные СМИ обвинили "ИГ" в том, что минарет взорвали его бойцы. В свою очередь агентство "АМАК" принадлежащее "ИГ" распространило официальное сообщение о том, что минарет разбомблен Коалицией.

Кому верить, конечно, каждый решает сам. Мы, однако, с трудом можем представить себе, какой смысл взрывать минарет мог быть у обороняющихся в мечети бойцов "ИГ". А вот для штурмующих его коалиционно-шиитских сил он мог представлять помеху как огневая высота противника, да и просто стать случайной целью массированных бомбардировок.

* - запрещено в РФ