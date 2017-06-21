Мусульмане Брянска начали строительство мечети

В еще одном российском городе в ближайшее время сможет появится новая мечеть.

В Брянске мусульмане смогут построить соборную мечеть. Местная мусульманская умма уже начала подготовку территории для закладки фундамента под будущую мечеть.

Земельный участок под строительство мечети был выделен еще в 2014 году в садовом товариществе. На этом участке сейчас располагается молельным дом общины.

Брянская умма пока немногочисленна. Поэтому сейчас в Брянской области всего зарегистрирована одна местная религиозная община мусульман.