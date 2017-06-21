В осажденных районах Сирии проводятся масштабные ифтары

Гуманитарный фонд «Адале Хайыр» организовал ифтар на 600 человек на разрушенных улицах осажденного района Дума в сирийской провинции Дамаск.

Отметим, что население Думы вот уже четыре года живет в условиях блокады сил асадитского режима.

На ифтар за столом в собираются несколько сотен жителей полуразрушенной Думы.

А накануне на вечернюю трапезу собрались 100 детей-сирот и множество нуждающихся сирийцев.

Представитель фонда Муеид Абу Шади сообщил, что уже два дня в Думе организовываются ифтары на 600 человек, которые могут отведать блюда из риса и мяса, а также соки и фрукты.