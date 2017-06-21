Атамбаев заложил Кыргызстан Путину за долги

Россия заинтересована в том, чтобы ее военная база оставалась дислоцироваться на территории Кыргызстана. Об этом заявил на пресс-конференции президент РФ Путин по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Атамбаевым.

Путин считает эту базу важным фактором обеспечения безопасности в Средней Азии.

В ходе встречи глав двух государств, России была гарантирована безопасность этой базы и достигнута договорённость о дальнейшей её работе в Кыргызстане.

В свою очередь, Атамбаев сообщил, что все долги Кыргызстана перед Россией будут списаны, и Путин уже дал соответствующее поручение Министерству финансов.