Катар принимает ответные меры

Катар решил применить ряд ответных мер в отношении нескольких соседних государств, которые объявили ему санкции. В частности, катарское правительство приказало дипломатической миссии Йемена покинуть посольство в Дохе в течение 48 часов.



Кроме того, Катар закрывает прямые авиаперелеты в Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн и ОАЭ – страны, которые разорвали все виды отношений с Катаром.



Напомним, что 5 июня, ряд стран Арабского залива разорвали все виды отношений с Дохой.



Официальными причинами разрыва названы «поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов».