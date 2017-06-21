Политика

Катар принимает ответные меры

21 июня в 12:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Катар решил применить ряд ответных мер в отношении нескольких соседних государств, которые объявили ему санкции. В частности, катарское правительство приказало дипломатической миссии Йемена покинуть посольство в Дохе в течение 48 часов. 

Кроме того, Катар закрывает прямые авиаперелеты в Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн и ОАЭ – страны, которые разорвали все виды отношений с Катаром. 


Напомним, что 5 июня, ряд стран Арабского залива разорвали все виды отношений с Дохой. 

Официальными причинами разрыва названы «поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов». 

Автор: Нуруль Иман
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