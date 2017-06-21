США сбили беспилотник асадитского режима

Силы международной коалиции во главе с США сбили беспилотник, который принадлежит силам асадитского режима.

В альянсе заявили, что беспилотник, производителем которого является Иран, был уничтожен после того, как сбросил на войска коалиции бомбу, которая не взорвалась.

Согласно заявлению коалиции, американский истребитель F-15E сбил беспилотник в районе населенного пункта Ат-Танф на границе Сирии и Ирака за пределами 55-километровой зоны безопасности.

Стоит отметить, что 18 июня истребитель США впервые с 2011 года сбил сирийский военный самолет. После этого Россия заявила о прекращении взаимодействия с США по меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.