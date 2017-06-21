В Дубае появится воздушное такси

В конце этого года в ОАЭ появится новое воздушное такси. Управление дорожного движения и транспорта Дубая (RTA) начнет пробную эксплуатацию пилотируемого воздушного такси в четвертом квартале этого года.

Пробная эксплуатация такого такси начнется постепенно в четвертом квартале 2017 года.

«Цель данного мероприятия – превратить Дубай в самый технологически развитый город на земле. Более того, мы намерены провести необходимые технологические испытания воздушного такси в климатических условиях Дубая. Наша задача – предоставить людям возможность комфортного, быстрого и инновационного передвижения», - заявил генеральный директор и председатель исполнительного Совета директоров Управления дорожного движения и транспорта Маттар Аль Тайер.

Создатели нового вида транспорта отмечают, что их воздушное такси работает от электричества, оснащено надежной системой обеспечения безопасности, обладает функцией автопилота и передвигается автономно, что позволяет перемещать пассажиров из точки A в точку B без вмешательства человека или необходимости лицензии на вылет.