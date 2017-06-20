Абдулатипов «разрешил» не молиться и не поститься хорошим врачам

Глава Дагестана в очередной раз сделал нелепое высказывание на исламскую тему. Он заявил, что хорошие врачи могут не молиться и не соблюдать пост в Рамадан, поскольку за благие дела Всевышний прощает им все прегрешения. Такое заявление он сделав, выступая на открытии республиканского форума «Здравоохранение Дагестана: реалии и стратегия развития», прошедшего в Махачкале и Дербенте 15-16 июня

«Если ты хороший медицинский работник, всю жизнь работающий, то, да простит нас Аллах, по-моему, даже молиться не надо и уразу держать тоже не надо, потому что и так все грехи у тебя будут каждодневно смываться», - выдал Рамазан Абдулатипов.

Это не первое бредовое высказывание Абдулатипова на тему Ислама и мусульман. В частности, ранее он заявлял, что пролетая над разгромленным Грозным, он, «будучи мусульманином автоматически перекрестился». В одном из выступлений он сказал, что «новый год – это древний дагестанский праздник. Относительно намаза он также заявил, что «один год занятия наукой равняется 70 годам занятия молитвой».