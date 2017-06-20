Раввин сменил гнев на милость к мусульманам

Совет Раввинов Европы выступил с осуждением атак на мусульман и распространения исламофобии в Европе.

«Как мы видим, мирные мусульмане также становятся жертвами радикалов.

Представители любого вероисповедания являются потенциальной мишенью для террористов, поэтому только единым фронтом представляется возможным победить это зло. И сегодня, как никогда, стоит уделять особое внимание противодействию исламофобии, рост которой наблюдается в Европе.

Определять целый мусульманский мир и более миллиарда его верующих как радикалов, которые являются угрозой миру – это опасное и неверное обобщение. Любая проповедь, которая ставит смерть выше жизни, убийство выше благотворительности, самоубийство выше спасения жизни, должна быть оставлена, независимо от того, звучит ли она в Мекке, Тегеране, Париже или Лондоне», - сказано в заявлении главы СРЕ Пинхаса Гольдшмидта (на фото).

Отрадно слышать слова солидарности с мусульманами со стороны иноверцев, однако, нельзя не отметить, что раввин Гольдшмидт сам не раз выступал с заявлениями, которые могут быть охарактеризованы как исламофобские. В России на этой почве у него даже случился конфликт с Рамзаном Кадыровым, после которого раввин, как видно, сменил тональность своих высказываний в отношении Ислама.