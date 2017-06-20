Катар не намерен вести переговоры до снятия блокады

Катар не собирается вести переговоры с соседними странами о разрешении дипломатического спора в Арабском заливе до тех пор, пока не будут сняты санкции в отношении Дохи. Об этом заявил министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдуррахман ат-Тани.

«Им нужно снять блокаду, чтобы начать переговоры», - сказал ат-Тани.

Напомним, блокада в отношении Дохи продолжается уже две недели. Соседние с Катаром государства обвинили его в поддержке и финансировании террористических групп. Однако, Доха все обвинения отрицает.