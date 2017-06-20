Политика

Катар не намерен вести переговоры до снятия блокады

20 июня в 13:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Катар не собирается вести переговоры с соседними странами о разрешении дипломатического спора в Арабском заливе до тех пор, пока не будут сняты  санкции в отношении Дохи. Об этом заявил министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдуррахман ат-Тани. 

«Им нужно снять блокаду, чтобы начать переговоры», - сказал ат-Тани.

Напомним, блокада в отношении Дохи продолжается уже две недели. Соседние с Катаром государства обвинили его в поддержке и финансировании  террористических групп. Однако, Доха все обвинения отрицает. 

Автор: Нуруль Иман
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