Турция и Катар проводят совместные военные учения

На днях Турция и Катар начали проводить совместные военные учения. Первая группа турецких солдат прибыла в столицу Катара Доху и военные двух стран уже начали проводить соответствующие мероприятия.

В заявлении Министерства обороны Катара говорится, что первые военные учения турецких военнослужащих прошли на военной базе Тарык бин Зияд.

Стоит отметить, что в заявлении сообщается, что турецко-катарские военные учения были запланированы ещё до кризиса вокруг Катара, и направлены они на развитие оборонного потенциала сторон.

Сейчас на катарской военной базе находится около 200 турецких военных.