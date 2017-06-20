Британия: мечети под охрану. А мусульман?

(На фото - подборка антиисламских заголовков британских газет)

Воскресная трагедия в Лондоне шокировала значительную часть британского общества. Напомним, что в ночь с 18 на 19 июня 48-летний исламофоб на грузовике врезался в толпу прихожан, выходивших с молитвы из мечети в Финсбери Парке. Один человек погиб, еще 10 ранены, некоторые тяжело.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила это преступление, назвав его «отвратительной попыткой нарушить свободу вероисповедания». Она пообещала обеспечить охрану британским мечетям, выделив для этого дополнительные силы полиции.

Так же Мэй на этом примере заявила, что «терроризм, экстремизм и ненависть могут принимать различные формы, однако наша готовность бороться с ними не должна зависеть от того, кто именно несет ответственность за то или иное преступление». Иначе говоря, неважно, идет ли речь об «исламском» терроризме или антиисламском, терроризм это зло потому, что он терроризм, а не потому, что он тот или этот, и общество с государством должны давать ему отпор.

Однако тут возникают вопросы, который активно ставят в последние два дня многие британцы, в особенности мусульмане. Ведь, когда речь заходит об «исламском терроризме», и Мэй, и многие ее единомышленники говорят о том, что необходимо разбираться с той питательной средой, в которой он появляется и развивается, и бороться с ней. Имея в виду под этой средой т.н. "радикальный ислам" или "исламский экстремизм".

Но почему в таком случае не говорится о той питательной среде, в которой возникает и развивается подобный антиисламский терроризм? В частности, британские блогеры вчера скомпоновали подборку заголовков статей из британских газет, разжигающих ненависть к Исламу (на фото). И это далеко не исчерпывающие примеры - день и ночь и в Великобритании, и в других странах идет пропаганда, демонизирующая Ислам и мусульман. И стоит ли удивляться тому, что какие-то из потребителей этой пропаганды приходят к выводу о необходимости убивать мусульман и нападать на их храмы? Таким образом, в этом вопросе пока налицо двойные стандарты.

Но, тем не менее, сам факт наличия в обществе свободной дискуссии по таким вопросам и конкуренции политических сил, представляющих интересы разных групп (например, оппозиция британскому правительству опирается на голоса, в том числе, мусульманских избирателей) выгодно отличает Великобританию от таких стран как путинская Россия. Ведь в последней против мусульман совершается не меньше нападений - не таких громких, но не менее кровавых. Но, по крайней мере, в отличие от России в Великобритании не исчезают бесследно люди из "профилактических списков", а мусульмане имеют свой голос в политике через партии и депутатов, представляющие их интересы.