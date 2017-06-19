ООН: жителей Ракки уничтожают

Совет ООН по правам человека констатирует «ошеломляющее число жертв среди мирных жителей» в ходе штурма Западной коалицией Ракки. Такой вывод следует из свежего доклада, представленного на его заседании.

Уже начиная с марта месяца счет гражданских жертв в ходе штурма Ракки пошел на сотни. В одной только деревне Мансура было убито почти 200 человек в результате "ошибочного" удара по мирным жителям. Об этом заявила на брифинге в Женеве член независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Карен Абузаид.

Отметим в этой связи, что счет мирным жителям, убитым в ходе штурма второго центра "ИГ"* - Мосула на данный момент даже не ведется, но их число, очевидно, исчисляется тысячами.

Как видно, в борьбе с бросившим ему вызов "ИГ" Запад намерен победить любой ценой. Тем более, что это цена мусульманской крови.

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