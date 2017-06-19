В США озверевший исламофоб убил мусульманку

В Священный месяц Рамадан в США произошло убийство мусульманки. По предварительным данным, в ночь на воскресенье 17-летняя потерпевшая вместе с подругами шла в мечеть в Стерлинге в округе Колумбия..

После 3:00 молодые мусульманки вышли на улицу, где у них произошел конфликт с проезжавшим мимо автомобилистом. Мужчина выскочил из машины с бейсбольной битой в руках, девушки разбежались, однако одну из них по имени Набра убийца схватил и затащил в машину.

В воскресенье в 15:00 труп девушки был найден в одном из водоемов в Стерлинге.

Убийство, совершенное в священный месяц Рамадан, шокировало мусульманскую общину. В интернете на сайте Launchgood.com был организован сбор средств, которые передадут семье убитой. До вечера воскресенья собрали свыше 60 тысяч долларов.

Убийцу мусульманки задержала полиция в штате Вирджиния.