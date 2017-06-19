События

В США озверевший исламофоб убил мусульманку

19 июня в 15:04 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

В Священный месяц Рамадан в США произошло убийство мусульманки. По предварительным данным, в ночь на воскресенье 17-летняя потерпевшая вместе с подругами шла в мечеть в Стерлинге в округе Колумбия..

После 3:00 молодые мусульманки вышли на улицу, где у них произошел конфликт с проезжавшим мимо автомобилистом. Мужчина выскочил из машины с бейсбольной битой в руках, девушки разбежались, однако одну из них по имени Набра убийца схватил и затащил в машину. 

В воскресенье в 15:00 труп девушки был найден в одном из водоемов в Стерлинге.

Убийство, совершенное в священный месяц Рамадан, шокировало мусульманскую общину. В интернете на сайте Launchgood.com был организован сбор средств, которые передадут семье убитой. До вечера воскресенья собрали свыше 60 тысяч долларов.

Убийцу мусульманки  задержала  полиция в штате Вирджиния. 

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • У них только на девушек и хватает силы..
    (0)
    19 июня в 19:55