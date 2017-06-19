Мусульмане Турции построят в Сирии 80 мечетей

Религиозный фонд Турции построит 80 мечетей в сирийских городах Аазаз, Джераблус, Идлиб и Ар-Раи. Об этом сообщил глава Управления по делам религии Турции Мехмет Гермез.

По его словам, более 400 религиозных деятелей из Сирии приняты на работу Управлением по делам религии Турции. «Это несколько запоздалый шаг, но мы надеемся, что он принесет пользу сирийцам», - признал Гермез.

«Все это делается для того, чтобы поддержать сирийский народ. За годы конфликта погибли сотни тысяч жителей Сирии, миллионы остались без крова над головой, часть была вынуждена бежать из страны», - отметил глава Управления.