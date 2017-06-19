Юнус-Бек Евкуров: выплатить зарплаты до Ид аль-Фитр

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился порадовать бюджетников в преддверии праздника Ид аль-Фитр. Он заявил, что необходимо выдать зарплату до завершения месяца Рамадан.

«На расширенном совещании правительства руководитель региона отметил, что необходимо до конца рабочего дня 23 июня выдать всем заработную плату в связи с предстоящим празднованием окончания месяца Рамадан», — сообщили в пресс-службе Главы республики.

О своем распоряжении Юнус-Бек Евкуров также написал в Instagram.

«Поручил до 23 июня выдать всем заработную плату в связи с предстоящим празднованием окончания месяца Рамадан. Также до 23 числа всем бюджетным и муниципальным организациям необходимо будет оплатить услуги ЖКХ».