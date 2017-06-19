Катар не прекратит поставлять газ в ОАЭ

Несмотря на блокаду, введенную против Катара соседними государствами, Доха не собирается прекращать поставку природного газа в Объединенные Арабские Эмираты. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби в интервью «Аль-Джазире».

«Катар не перекрыл газ ОАЭ, несмотря на наличие исключительных обстоятельств, освобождающих от договорных обязательств в случае форс-мажора, в том числе блокады», - сказал он. При этом аль-Кааби подчеркнул, что Доха продолжит поставки газа в ОАЭ.

Катар ежедневно поставляет 2 млрд кубических футов (56,6 млн кубометров) природного газа в ОАЭ с гигантского месторождения North Field по трубопроводу Dolphin.