Израиль хочет депортировать представителя ООН из-за критики

Правительство Нетаньяху пришло в ярость от слов гуманитарного координатора ООН на палестинских территориях Роберта Пайпера, который выступил с резкой критикой в адрес действующего режима.

В частности, он обвинял Израиль в нарушении человеческих прав, международного гуманитарного права, силовой поддержке оккупации, целенаправленной изоляции друг от друга палестинских общин, разрыве социальной сплоченности арабов территорий, ограничении их экономической деятельности и прав на передвижение, самовыражение и на доступ к средствам здравоохранения.



Как сообщает Walla, израильский МИД обратился в Организацию Объединенных Наций с письмом, в котором пригрозил, в случае если австралийца Пайпера не заменят, отказать ему в продлении разрешения на пребывание на территории страны.