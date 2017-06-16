Асадитский режим сбросил бомбы на сирийские деревни

Силы асадитского режима нанесли удары по северной провинции Лазкийе. Бомбы были сброшены в районы Туркмандагы и Джебель-Акрад. В результате бомбардировки погибли три человека, не меньше 10 получили ранения. Все они были мирными жителями.

Ка сообщают местные источники, подконтрольные оппозиции населенные пункты подверглись минометным и ракетным ударам.

Обстрелам подверглись селения Келез, Сарраф и Караман в районе Туркмандагы, а также Ан-Наджие, Бдеме и Ас-Сафия в районе Джебель-Акрад.

Подобные удары по мирным жителям асадитский режим называет действиями по ликвидации террористов.