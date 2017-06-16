В Москве приговорили к большим срокам за «Хизб ут-Тахрир»

В Москве пятеро мусульман приговорили к большим срокам по обвинению в организации деятельности партии «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Всех обвиняемых приговорили к срокам заключения от 15,5 до 18 лет.

Амирхан Нумончонов приговорен к 15 годам заключения, Алишер Хусейнов — к 15,5 годам, Сухроб Иронов — к 17 годам, Наимджон Ходжаев — к 18 годам, Мирзобаховвадин Курбонов — к 16 годам.

Россия – единственная страна, которая признала партию «Хизб ут-Тахрир» террористической, в то время как она не совершила ни одного теракта.