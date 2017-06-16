Крым активно заселяется колонистами

Крым активно заселяется новой волной колонистов.

Их предшественники переселялись в него на место выселенных в 1944 году коренных жителей, в первую очередь, крымских татар. После распада СССР Украина разрешила крымским татарам возвращаться на родину. И хотя им так и не удалось восстановить демографическую структуру Крыма до депортации коренных жителей, в украинском Крыму сложился хрупкий этнодемографический баланс между потомками колонистов и коренных жителей.

Сейчас, однако, этот баланс активно разрушается, причем, налицо целенаправленная политика, призванная заселить полуостров идейными и материально заинтересованными крымнашистами.

После установления российского контроля над Крымом только в Севастополе заселились 100 тысяч некрымчан и еще столько же в других регионах полуострова.

Помимо этих гражданских колонистов в Севастополь переехали 30 тысяч военных пенсионеров, и еще 20 тысяч в другие регионы Крыма.

Вербовка колонистов из России в Крым осуществляется целенаправленно. Например, в рамках программы "Сельский врач" российских медработников посылают в крымские села, стимулируя их к этому материальными выплатами.

Россией было передислоцировано в Крым примерно 50 тысяч своих военнослужащих, которые сейчас также проживают в нем. Вместе с семьями их ориентировочная численность - 130 тысяч человек.

Всего же с момента установления Москвой военного контроля над Крымом в него переселилось примерно 700 тысяч колонистов.

Тем не менее, те люди, которые переезжают в Крым, зачастую вкладывая в него все имеющиеся у них средства, должны понимать - в силу того, что международное сообщество рассматривает его как оккупированную Россией территорию, их инвестиции и новая собственность не будут защищены без срока давности. Как это неоднократно бывало в аналогичных случаях, при возвращении Крыма под международно признанную юрисдикцию Украины, вся эта собственность с высокой вероятностью будет реквизирована, а те, кто переселился в него после присоединения к России, будут вынуждены покинуть его.