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Челябинск: мусульманина осудили за чтение Саида Нурси

16 июня в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Челябинской области вынесли очередной обвинительный приговор в отношении мусульманина за чтение исламских книг. Жителя Кунашакского района Челябинской области Рината Сафина суд признал виновным  по части 1 статьи 282 УК РФ. Силовики стали преследовать мусульманина за чтение и распространение им книг Саида Нурси.

В путинской России труды турецкого богослова, как и несколько сотен других наименований исламской литературы,  запрещены  и лишь за их чтение можно подвергнуться преследованиям.   

В данном случае, Сафина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 10% заработка. Наказание назначено условно, с испытательным сроком в  шесть месяцев.

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