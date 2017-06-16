Челябинск: мусульманина осудили за чтение Саида Нурси

В Челябинской области вынесли очередной обвинительный приговор в отношении мусульманина за чтение исламских книг. Жителя Кунашакского района Челябинской области Рината Сафина суд признал виновным по части 1 статьи 282 УК РФ. Силовики стали преследовать мусульманина за чтение и распространение им книг Саида Нурси.

В путинской России труды турецкого богослова, как и несколько сотен других наименований исламской литературы, запрещены и лишь за их чтение можно подвергнуться преследованиям.

В данном случае, Сафина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 10% заработка. Наказание назначено условно, с испытательным сроком в шесть месяцев.