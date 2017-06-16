Мечеть имени Марьям Умм Иса открыли в ОАЭ

Одну из мечетей в ОАЭ решили переименовать в честь матери пророка Исы, мир ему. Мечеть в столице Эмиратов Абу- Даби теперь будет носить название «Марьям Умм Иса» - Мария, мать Иисуса.

Раньше этот дом Аллаха называли мечетью Шейха Мухаммеда бин Зейда. Однако, недавно ее решили переименовать в честь Марьям, мир ей. Инициатором этого выступил наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейх Мухаммад бин Зейд Аль Нахайн, в честь которого и называлась раньше мечеть. Целью переименования, по его словам, является «укрепление связей между последователями разных религий».