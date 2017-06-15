Власти Австралии проиграли суд мигрантам

Суд обязал австралийские власти выплатить компенсацию в размере 70 миллионов австралийских долларов (около 52 миллионов долларов США) нелегальным мигрантам, которые находились в 2012-2016 годах в центре для беженцев на острове Манус. Об этом сообщает адвокат юридической фирмы Slater & Gordon Рори Волш.

Адвокаты, которые защищали 1905 мигрантов, заявляли, что их подзащитным был нанесен значительный физический и моральный ущерб в центрах содержания на острове, и обратились в Верховный суд австралийского штата Виктория.

Со своей стороны юристы правительства Австралии стали категорически опровергать эти утверждения. Но тем не менее, правительство в самый последний момент согласилось выплатить компенсацию мигрантам.

По словам адвокатов беженцев, компенсация будет распределена между всеми мигрантами.

«Это соглашение - доказательство ужасающих условий, в которых содержались мигранты на острове Манус», - сказал один из адвокатов.