Госсекретарь США: ихваны - не террористы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон (на фото), выступая в американском конгрессе перед комитетом по иностранным делам палаты представителей, высказался против признания "Братьев-Мусульман" (ихваны) террористической организацией.

"Это движение насчитывает 5.000.000 человек. Во многих государствах его представители входят в правительство, выступая против насилия и терроризма. Объявить "Братьев-мусульман" террористами проблематично", - заявил Тиллерсон.

При этом он оговорился, что террористическими могут быть признаны лишь конкретные группировки ихванов, осуществляющие соответствующую деятельность (так ХАМАС признан в США террористической организацией).

Отметим в этой связи, что идеи признать ихванов террористами и запретить деятельность всех связанных с ними организаций на территории США циркулируют в среде республиканцев уже давно. И если предыдущая демократическая администрация блокировала этот процесс, то после прихода к власти Трампа, широко использовавшего антиисламские лозунги, многие считали этот шаг неизбежным.

Однако пока, как видно, даже администрация Трампа, исходя из прагматических соображений, остерегается этого шага из-за его возможных последствий.

В России, напомним, "Братья-Мусульмане" признаны террористами и запрещены уже давно, как и целый ряд исламских организаций, спокойно действующих в той же Америке (Таблиг Джамаат, Хизб ут-Тахрир, Нурджулар и т.п.).