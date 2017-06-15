Путин: мусульмане в России живут вольготно

Российское телевидение продолжает кормить своих телезрителей нарезками из пропагандистского фильма Оливера Стоуна о Путине.

В новых сериях упоительных историй Путин рассказал о том, как вольготно в России живется мусульманам... в отличие от США. Говоря об озвученных ранее Трампом планах ввести регистр проживающих в стране мусульман, Путин заявил, что в России ничего подобного быть не может.

«Мы лучше США, потому что у нас нет таких технических возможностей. Если бы были, может быть, мы были бы такими же, как и вы. Во-первых, финансирование колоссальное идет на спецслужбы в США – мы не можем себе такого позволить. А потом, вы знаете, после времен СССР и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб», — сказал он.

Конечно, если бы Оливер Стоун ставил перед собой цель выяснить у Путина реальное положение дел в России, он бы предварительно узнал, и что такое "профилактические списки", и что все активные мусульмане в России находятся под колпаком спецслужб. А заодно и выяснил бы, как в ней за ту деятельность, что мусульмане спокойно ведут в США, сажают, похищают, убивают, выдавливают из страны, фабрикуют уголовные дела.

Однако ожидать всех этих вопросов от Оливера Стоуна не стоит (да, ему бы и не дали их задать). Ведь он всего лишь платный кремлевский пропагандист, снявший красочную сказку о Путине.