Месяц до освобождения: старика хотят заразить туберкулезом

Стало известно, что казанского правозащитника, блогера Ильмира Имаева перевели из ИК в туберкулезный диспансер, находящийся в Барнауле. Как рассказала его супруга Равиля Имаева, Ильмир Имаев должен выйти на свободу 21 июля, однако, после факта случившегося она стала беспокоиться за состояние своего супруга.

Напомним, прошлым летом Имаева помещали в лечебно-исправительное учреждение для больных наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ-инфицированным (ЛИУ-1). Однако, его родные обратились в надзорные органы, и через 10 дней после обращения его перевели обратно в колонию.

Равиля Имаева сообщила, что она позвонила в туберкулезный диспансер, но не получила никаких ответов о причинах перевода своего мужа. Ей известно только, что сам Имаев никаких обращений о переводе не писал, никаких болевых ощущений не испытывал.

По словам супруги Имаева, она наняла адвоката из Барнаула, однако посетивший Имаева адвокат рассказал, что заключенный отказался с ним разговаривать. Она также рассказала, что Ильмир Имаев жаловался на беспричинные помещения его в карцер.

Напомним, что Ильмир Имаев был осужден Вахитовским районным судом города Казани 18 декабря 2014 года к 3,5 годам колонии-поселения за освещение преступлений, совершавшихся силовиками в отношении мусульман «Чистопольского джамаата».