Катар вывел войска из Джибути

Министерство иностранных дел Катара заявило, что выводит «миротворческих контингент», который размещен на границе Эритреи и Джибути.



Решение о выводе войск катарской стороной было принято на фоне жесткого регионального кризиса, бойкота и блокады Катара, проводимого Саудовской Аравией и ее союзниками.



Джибути также разорвал дипломатические связи с Тегераном, после того, как в Тегеране в январе 2016 года было разгромлено саудовское посольство.



Катарский контингент был введен после двух лет столкновений на границе между Джибути и Эритреей. На территории Джибути было размещено 700 солдат Катара.