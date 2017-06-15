В ООН нет денег для сирийских беженцев

ООН возможно не сможет оказать сирийским беженцам помощь. Причиной этому то, что программа ООН по оказанию гуманитарной помощи сирийским беженцам на Ближнем Востоке в 2017 году профинансирована всего на 18%.

Об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по делам беженцев Андрей Махесич:

«Сегодня мы вынуждены предупредить, что без срочного выделения дополнительных средств нам придется уже в июле прекратить выдачу наличных примерно 60 тыс. семей сирийских беженцев в Ливане и Иордании».

Он напомнил, что в соседних с Сирией государствах живет более 5 млн сирийцев и еще 6,3 млн стали перемещенными лицами внутри страны.