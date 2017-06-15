Пожар в Лондоне: постящиеся мусульмане спасли людей

В Лондоне мусульмане, которые не спали из-за поста в Рамадан, будили жителей многоэтажного дома, в котором возник мощнейший пожар.

Дети из мусульманских семей бегали и стучали в двери людей, которые спали. Халид Сулеман Ахмед рассказал, что недавно переехал в дом с тетей, и, когда начался пожар, он сразу начал стучать в двери своих соседей, чтобы разбудить их. По его словам, пожарная сигнализация не сработала.

Один из свидетелей происшествия заявил, что мусульмане, которые не спали, стали спасительным кругом для людей.

Также отмечается, что ряд исламских культурных центров и мечетей открыли свои двери, чтобы помочь пострадавшим людям.