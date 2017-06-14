Турецкие СМИ написали о секретной сделке по сирийской нефти

Турецкая газета Yeni Şafak, близкая к руководству правящей партии и спецслужбам страны, написала о секретном соглашении о разделе сирийской нефти, достигнутом США, Израилем, арабскими монархиями, а также курдскими и арабскими франкциями т.н. Сирийских Демократических Сил (SDF).

Согласно данным ее источника, соответствующее совещание состоялось недавно с городе Камышлы, сирийской провинции Хасака, подконтрольном поддерживаемым США курдским террористам. Со стороны США в нем присутствовал полковник Джон Дорриан.

Договоренности, как пишет Yeni Şafak, предполагают, что после окончательного разгрома ИГИЛ* 95% сирийской нефти, находящейся на территории Хасаки, Ракки и Дейр аз-Зора, окажутся в распоряжении нового консорциума. После этого она пойдет через сирийскую пустыню и Иорданию в Израиль и далее в Европу.

Помимо выгоды, которую смогут извлечь из этого участники нового консорциума, такой план будет способствовать и решению стратегических геополитических задач, так как новая сирийская нефть на топливном рынке Европы подорвет конкурентные позиции России и Ирана.

Сообщается, что американцы и арабские монархии будут формировать под этот план новую военно-политическую крышу из подконтрольных арабских сил вместо существующих структур сирийской оппозиции. Кроме того, своя доля пирога во власти и потоке нефтедолларов обещана курдским террористическим структурам (PYD-PKK).