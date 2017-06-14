Трамп решил увеличить военный контингент США в Афганистане

Американский президент Дональд Трамп дал министру обороны страны Джеймсу Мэттису полномочия по изменению численности контингента вооруженных сил Соединенных Штатов в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.



При этом отмечается, что немедленного объявления об увеличении численности контингента не будет.

В настоящее время он составляет порядка 8,4 тыс. военнослужащих.



Ранее, The Washington Post сообщало, что CША могут усилить свою роль в Афганистане. Однако позже председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что власти страны пока не принимали решения об увеличении контингента в Афганистане.