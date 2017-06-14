В Кыргызстане массово эксплуатируется детский труд

В Кыргызстане продолжается эксплуатация детского труда. Так, почти каждый третий ребенок в республике в возрасте 5-17 лет вовлечен в запрещенный детский труд. Почти каждый четвертый ребенок 6-13 лет трудится на опасных видах работ. Такие данные приводит Международная организация труда по итогам совместного с госорганами Кыргызстана исследования.

Специалисты заявляют, что каждый третий учащийся 1-11 классов совмещает обучение и запрещенный детский труд. В связи с этим работающие дети имеют пробелы в образовании и низкую успеваемость в школе.

Исследования показывают, что между неработающими и работающими детьми разница в показателях роста и веса составила в среднем 13 см, и 12 кг соответственно.

Со 2 по 12 июня в Кыргызстане прошли дни против эксплуатации детей, детского труда.