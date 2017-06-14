В Бангладеш из-за ливней погибли более 130 человек

Не менее 134 человек погибли в результате проливных дождей и схода оползней на юго-востоке Бангладеш.

Как сообщили местные чиновники, больше всего пострадали районы Рангамати и Бандарбан. Здесь в результате наводнения нарушено транспортное сообщение и телефонная связь. В одном только округе Рангмати погибло около 100 человек, сообщает представитель администрации Мазурал Маннан. Большинство жертв оказались затоплены ночью в своих домах.

Спасатели также рассказывают, что множество людей числятся пропавшими без вести, в том числе, в труднодоступных районах. Поэтому число погибших может возрасти.