Турция и Тунис продолжают укреплять сотрудничество

Министр иностранных дел Туниса Хамис аль Джиханави совершит визит в Турцию в период с 15 по 16 июня.

В заявлении МИД Турции отмечается, что данный визит будет осуществлён по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и подчёркивается, что данный визит является возможностью для углубления исторических двусторонних отношений. СМИ Туниса отмечают, что в ходе визита министра иностранных дел в Турцию он примет участие во втором заседании Совета турецко-тунисского сотрудничества на высшем уровне.

Стоит отметить, что порядка 50 турецких фирм действуют в настоящее время в Тунисе, предоставляя рабочие места для 2 500 тунисцев.

Наряду с этим, турецкая фирма TAV занимается эксплуатацией аэропортов в двух ведущих туристических городах Туниса.