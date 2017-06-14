Политика

Турция и Тунис продолжают укреплять сотрудничество

14 июня в 13:19 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Министр иностранных дел Туниса Хамис аль Джиханави совершит визит в Турцию  в период с 15 по 16 июня.

В заявлении МИД Турции отмечается, что данный визит будет осуществлён по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и подчёркивается, что данный визит является возможностью для углубления исторических двусторонних отношений. СМИ Туниса отмечают, что в ходе визита министра иностранных дел в Турцию он примет участие во втором заседании Совета турецко-тунисского сотрудничества на высшем уровне.

Стоит отметить, что порядка 50 турецких фирм действуют в настоящее время в Тунисе, предоставляя рабочие места для 2 500 тунисцев.

Наряду с этим,  турецкая фирма TAV занимается эксплуатацией аэропортов в двух ведущих туристических городах Туниса.

Автор: Нуруль Иман
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