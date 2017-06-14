Король Бельгии участвовал в ифтаре

Король Бельгии Филипп впервые принял участие в ифтаре в гостях у мусульманской семьи из Марокко, которая живут в Генте. Об этом сообщает телеканал RTL.

Вместе с главой семьи и его восемью сыновьями король разговелся фиником.

Один из сыновей занимает должность имама в одной из наиболее крупных мечетей Гента, а также работает в Департаменте образования Фландрии. Он и рассказал бельгийскому монарху о значении месяца Рамадан.

По официальным данным, в Бельгии на 11 млн населения приходится 800 тысяч мусульман. При этом в 2000 году их число составляло около 400 тысяч. В стране действуют порядка 350 официально признанных мечетей, не считая многочисленных молельных залов.