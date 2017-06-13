Египет сокращает поставки электроэнергии в Газу

Египет вслед за Израилем собирается ограничить поставки своей электроэнергии в сектор Газа. Об этом пишет издание nrg. В сообщении отмечается, что ограничение может вступить в силу «в любой момент».



Как сообщает представитель палестинской электрической компании, они уже получили официальное уведомление, поступившем от египетской электрической компании о предстоящем прекращении передачи электроэнергии.



«Газа переживает очень тяжелый кризис электроэнергии. За каждые 12 часов электричество подают лишь на 4 часа. Кроме того, Египет тоже нерегулярно подает электроэнергию. У Израиля есть возможность подавать 120 мегаватт электроэнергии, которых хватило бы всем районам сектора Газа», - цитирует nrg начальника Палестинской электрической компании по связям общественностью Мохаммеда Тхабета.



Он призвал ООН и правозащитные организации к немедленному вмешательству с целью оказания давления на Израиль, чтобы предотвратить снижение подаваемой электроэнергии.