Общество

В аэропорту ОАЭ вместо паспорта будут предъявлять смартфон

13 июня в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В аэропорту Дубая вылетающие граждане теперь смогут использовать смартфоны вместо паспортов при прохождении процедуры контроля.

Новая технология, которая в скором времени станет доступна во всех терминалах аэропорта, была внедрена в мобильное приложение Smart UAE Wallet.

Программа предусматривает хранение в смартфоне данных паспорта и посадочного талона. Чтобы воспользоваться программой, пассажирам необходимо будет пройти со смартфоном через «умный вход» (Smart Gates) на контроле и приложить палец к сканеру для идентификации.

Разработчики рассчитывают, что применение новой системы позволит сократить время, отведенное на контроль каждого пассажира, на 9-12 секунд. Кроме того, технология позволит обеспечить безопасность данных паспорта и других документов.

Автор: Нуруль Иман
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