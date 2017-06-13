Режим Асада применяет напалмовые бомбы в Дераа

Войска асадитского режима не прекращают наносить удары по Дераа. Силы режима регулярно совершают интенсивные обстрелы и бомбардировки по этому району. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на пресс-секретаря Управления гражданской обороны Дераа Амира Абу Зейда.

Он рассказал, что Асад, помимо бочковых бомб, применяет против мирного населения Дераа напалмовые бомбы.

Абу Зейд отметил, что накануне ВВС режима Асада сбросили напалмовые бомбы на населенные пункты в пригороде Дераа, в результате чего ранения получили по меньшей мере 10 человек.

Наиболее интенсивным ударам подвергся район Меншийя, в котором в результате бомбардировок уничтожено множество домов.