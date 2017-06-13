Солдаты НАТО расстреляли мирных жителей Афганистана

Американские военные застрелили трех мирных жителей в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на пресс-секретаря администрации губернатора Нангархара Атауллах Хогяни.

Он рассказал, что инцидент произошел в населенном пункте Ширгер уезда Гани Хил.

По его словам, на пути следования автоколонны НАТО сработало взрывное устройство. После этого американские солдаты открыли огонь по нескольким мирным гражданам, которые находились неподалеку, заподозрив их в причастности к взрыву.

О пострадавших в результате взрыва военнослужащих НАТО информации пока нет, сказал Хогяни.

Личности американских военных в составе НАТО, открывших огонь по мирным жителям, также не раскрываются.