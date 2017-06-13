Политика

Азербайджан может получить безвиз с ЕС

13 июня в 10:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Замглавы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил, что республика находится на этапе упрощения виз с Евросоюзом. По его мнению, полная отмена визового режима между Баку и ЕС - «дело будущего».

Ранее представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер  заявлял, что возможность введения безвизового режима не исключена, но при этом не назвал точных сроков.

Стоит отметить, что Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС «Восточное партнерство».  Согласно ей, предусматривается значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкая интеграция бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0