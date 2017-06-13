Азербайджан может получить безвиз с ЕС

Замглавы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил, что республика находится на этапе упрощения виз с Евросоюзом. По его мнению, полная отмена визового режима между Баку и ЕС - «дело будущего».

Ранее представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер заявлял, что возможность введения безвизового режима не исключена, но при этом не назвал точных сроков.

Стоит отметить, что Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС «Восточное партнерство». Согласно ей, предусматривается значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкая интеграция бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.