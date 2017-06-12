Мусульмане Великобритании повлияли на результаты выборов

(На фото - мусульманка на фоне плаката лейбористов)

Прошедшие в Великобритании выборы не принесли окончательной победы ни одной из двух ведущих партий. Консерваторы утратили абсолютное большинство, но Лейбористская партия Джереми Корбина не смогла одержать победы, лишь улучшив свои результаты по сравнению с предыдущими.

Однако интересен конфессионально-демографический срез этих выборов, который свидетельствует о том, что голоса мусульманских избирателей начинают играть все большую роль в политической жизни страны.

Так, по сравнению с 2015 годом консерваторы получили вместо 331 места - 318, а лейбористы вместо 232 мест - 262 места.

Выигранные 27 мест лейбористы отняли непосредственно у консерваторов, причем, 8 из них пришлись на избирательные округа, где за этот период существенно выросло количество мусульманских избирателей.

3-мя округами, в которых мусульманские голоса сыграли решающее значение, стали Бредфорд, Кейли и Питерборо.

В целом, позиции лейбористов усилились во всех округах с ощутимым присутствием мусульманского населения.

Если на прошлых выборах в парламент прошли 14 депутатов мусульманского происхождения, то на новых уже 16. Лишь один депутат-мусульманин парламент прошлого созыва потеряла свое место - Тасмина Ахмед-Шайх, тогда как 3 новых депутата-мусульманина прошли от Лейбористской партии: Афзал Хан, Файсал Рашид и Мухаммад Ясин.